ليس خيال علمي.. إنجي علاء تكشف تفاصيل مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أكدت الكاتبة إنجي علاء، أن تصوير مسلسل "كوفيد 25" لزوجها النجم يوسف الشريف، صعب للغاية، حيث أنه يتكون من 15 حلقة وسيُذاع خلال موسم رمضان 2021، موضحة أن العمل ليس خيال علمي، ويعتمد على الصبغة الدرامية وبه قصص اجتماعية كبيرة عن مواطنين.

وأضافت "إنجي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المسلسل كان مرهقا في كتابته، متابعة: "الناس كلها تعاني من كوفيد 19 وأنا أعاني من كوفيد 25".

وأشارت إلى أن قصة مسلسل "كوفيد 25" خيالية، إلا أن به جزء علمي وليس تبنؤ بتطور فيروس كورونا، مؤكدة أن المسلسل يتضمن الكثير من النصائح الاجتماعية.

وعقبت عن تغطية وجوه نجليها "عبد الله وعبد الرحمن" في الصور التي نشرتها لهما مع زوجها يوسف الشريف خلال الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكدة أنها تحترم خصوصيتهما، ولا يحق لها أن تنشر صور لهما قبل أن يكون هذا باختيارهما في المقام الأول، حيث أن السن القانوني للسوشيال ميديا 13 عاما.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب يوسف الشريف، النجوم: آيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إدوارد، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم.

مسلسل "كوفيد 25" تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.