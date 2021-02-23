شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد ناس" مسلسل بطولة جماعية يناقش مشاكل الأسرة المصرية فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلق فى الأيام القليلة الماضية، تصوير أول مشاهد مسلسل "ولاد ناس" تأليف وإخراج هانى كمال، وينتمى العمل للبطولة الجماعية، ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين على رأسهم صبرى فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقى، وفاء صادق.

وتعاقدت الشركة المنتجة للمسلسل أيضًا مع الفنانين إيهاب فهمى وصفاء الطوخى، وأحمد صيام ومحمد عز ومحمود حجازى، وفريد النقراشى، وناصر سيف، ومحمد سليمان، ومحمد السعدنى وندى عادل وطارق عبد الحليم، ويظهر مجموعة من ضيوف الشرف وهم الفنان ماجد الكدوانى، والفنان بيومى فؤاد وألفت عمر، ولقاء سويدان.

ويمثل العمل عودة قوية للأعمال الدرامية الإجتماعية فى أجواء من الإثارة والترقب ويلقى الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.