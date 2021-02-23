"أنا السرعة والثبات".. رانيا يوسف تصف شخصيتها في "اللعبة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وصفت الفنانة رانيا يوسف الشخصية التي تقدمها بمسلسل "اللعبة" بالسرعة والثبات، مشيرة إلى أن "نسرين" التي تجسد دورها، امرأة ليست سهلة.

ونشرت "رانيا" مشهد لها من المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا السرعة والثبات والنعومة في الأداء.. (نسرين) مش سهلة، ومبتهزرش وعارفة إمكانياتها في اللعبة".

يذكر أن مسلسل "اللعبة 2 .. ليفل الوحش" يعرض عبر منصة شاهد vip، قصة وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف عام على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، ويشارك في البطولة: شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول،محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، حسام داغر، إسماعيل فرغلي ورانيا يوسف.