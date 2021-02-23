هكذا هنأ حمدي الميرغني صديقه مصطفى بسيط بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة صديقه الفنان مصطفى بسيط بعيد ميلاده.

وكتب "الميرغني" عبر حسابه على إنستجرام: "كل سنة وأنت طيب يا طيب يا بسيط يا ابن الأصول يا جدع، ويا رب تبقى سنة حلوة عليك".

يذكر أن حمدي الميرغني يشارك في فيلم "ماما حامل" وهو من بطولة ليلى علوي ومحمد ثروت ونانسي صلاح وهدى المفتي وسامى مغاوري، ومن إخراج محمود كريم.

كما يشارك أيضا بفيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر، كريم عفيفي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، فيما ينتظر طرح فيلم "ديدو" بدور العرض، بطولة كريم فهمي وأحمد فتحي وهدى المفتي وإخراج عمرو صلاح.