محمد الفلاح - أول تعليق من هيفاء وهبي على سجن مدير أعمالها المصري

الثلاثاء 23 فبراير 2021

أصدرت محكمة مصريةـ، الاثنين، حكما بالسجن 5 سنوات على مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد إدانته بالنصب.



وأصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكما بالسجن 5 سنوات على محمد وزيري، مدير أعمال هيفاء وهبي، بعد إدانته بتهمة التبديد والنصب بمبلغ 63 مليون جنيه.

وعلقت هيفاء وهبي على الحكم لصالحها في القضية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر قائلة: "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء ، شكرا للقضاء المصري العادل.. ما النصر الا من عند الله والحمد لله".

ووضعت نص الحكم الصادر بحق مدير أعمالها، والذي تتضمن التحفظ على ممتلكاته، والنظر في قضايا أخرى ضده تتهمه بالتورط في عمليات غسل أموال.

كما توجه المستشار ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، بالشكر إلى القضاء المصري، وقال: "الحمد لله، وشكرا للقضاء المصري، ولسه فيه قضايا وأحكام تانية، إن شاء الله حقك يعود كاملا.. شكرا لثقتك".

وكان محامي هيفاء وهبي قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي، يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة في ضوء تصريحات وزيري لوسائل الإعلام المصرية والعربية عن علاقتها بهيفاء.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.