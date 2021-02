شكرا لقرائتكم خبر عن The Lost City of D لـ ساندرا بولوك وتشانينج تاتوم بـ دور العرض في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Paramount عن بدء العمل على فيلم جديد The Lost City of D، على أن يقوم كل من الممثلة العالمية ساندرا بولوك والممثل العالمى تشانينج تاتوم، ببطولة العمل الجديد الذى يتبع مؤلفة رومانسية التي تكتشف أن المدينة الخيالية المفترضة التي كتبت عنها حقيقية، ومن المقرر أن يصل العمل دور العرض حول العالم في 15 أبريل من العام المقبل 2022.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter"، الفيلم الذي سيقوم بـ إخراجه آدم وآرون ني، يتبع مؤلفة رومانسية ناجحة (بولوك)، التي تم اختطافها من قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على التعاون مع عارض الأزياء (تاتوم)، وذلك لأنهما انجرافا إلى مغامرة أغرب من الخيال.

تمت كتابة السيناريو الخاص بـ The Lost City of D بواسطة المؤلفة دانا فوكس "Isn't it Romantic, How to be Single"،

بولوك أيضًا منتجة في المشروع من خلال شركتها Fortis Films، جنبًا إلى جنب مع Liza Chasin لـ 3dot Productions و Seth Gordon لـ Exhibit A.

كما كانت أعلنت شركة Paramount تأجيل طرح فيلم الأنيمشن "Rumble"، من تاريخ إصداره في 14 مايو من العام الجارى 2021، إلى 18 فبراير من العام المقبل 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "the wrap"، مما يجعل الشركة فى أول قائمة الشركات، التى بدأت فى تأجيل طرح أفلامها من العام الجارى، إلى المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، يبدو أنها لن تكون الأخيرة، حيث كانت تفكر بعض شركات الإنتاج فى تأجيل أعمالها، بسبب جائحة فيروس كورونا، التى أدت من جديد إلى إغلاق العديد من دور العرض حول العالم.

شارك في إنتاج فيلم Rumble، شركة WWE Studios، وأخرجه هاميش جريف، بطولة أصوات ويل أرنيت وجيرالدين فيسواناثان و تيري كروز، وغيرهم، ويدور فيلم الأنيمشن Rumble حول مصارع هاوٍ وحوش ومدرب بشري مراهق طموح يتعاون ليصبح أبطالًا في دوري مصارعة الوحوش الشهير الذي يهيمن عليه وحش يدعى Tentacular، لعبت من قبل.