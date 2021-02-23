هل أعلنت كلوي كارداشيان خطوبتها بطريقة غير مباشرة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت كلوي كارداشيان يوم الأحد صورة ترويجية عبر حسابها في “إنستغرام” للإعلان عن إطلاق مجموعة جديدة من الأحذية. اختارت نجمة تلفزيون الواقع ارتداء بيكيني أسود مع أحذية بكعب عالٍ لونها كاكي. ولفت النظر أكسسوار بارز اختارت ارتدائه في الصورة التي التقطت في فناء بالقرب من حديقة مملوءة بالعشب.

واختارت الأخيرة ارتداء خاتم عملاق من الألماس، مما أثار إشاعات جديدة عن خطوبتها من حبيبها السابق ووالد ابنتها، تريستان طومسون. ولاحظ العديد من متابعي كارداشيان الخاتم على الفور، إذ علّق الكثيرون عليه وفاتهم أنّ الهدف من الصورة هو ترويج الأحذية.

وعلقت تريستان (29 عاماً) على الصورة كاتباً: “طريقة جزّ هذا العشب دقيقة جداً”، مشيراً إلى طريقة صقل الماسة في خاتم كلوي الذي يقدّر سعره بين 500 و750 ألف دولار.

وارتدت الأخيرة خاتماً مشابهاً في صور نشرتها عبر حسابها في “انستغرام” خلال حفل عيد ميلادها السادس والثلاثين في حزيران (يونيو). ولم تردّ الأخيرة حينها على أيّ تعليق حول التكهنات المتعلقة بالخطوبة.

ويذكر أنّ كلوي وتريستان عادا إلى بعضهما خلال العام الماضي وهما يعيشان مع ابنتهما في منزل كلوي الواقع بالقرب من لوس أنجلس. في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انتقل نجم الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلّة إلى الساحل الشرقي ليلعب مع فريق “بوسطن سلتكس” وسافرت كلوي إلى هناك لقضاء بعض الوقت معه.