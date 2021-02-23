مروان خوري سعيد بنجاح “مهلاً على قلبي”: “لمست محبة الجمهور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم اللبناني مروان خوري منذ أيام قليلة، أحدث أغانيه، بعنوان “مهلاً على قلبي”، وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

العمل كان بمثابة إهداء من الفنان اللبناني لكل العشاق في عيدهم، وحقّق نسب مشاهدة غير مسبوقة، تخطت المليون مشاهدة في وقت قصير من طرحها.

وأعرب مروان خوري في تصريحات صحفية عن سعادته بكل الأصداء الإيجابية والرائعة التي حققها العمل الجديد. وأضاف: “لست أنا من أحدد ردود فعل الجمهور على الكليب الجديد، ولكن بالتأكيد وبشكل عام، لمست محبة الجمهور للعمل… الحمد الله”.

وكشف عن تحضيراته المقبلة: “ستكون هناك أعمال غنائية جديدة، خلال الشهرين المقبلين”.

ويُذكر أن أغنية “مهلاً على قلبي”، من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني خوري.

وكان خوري قد طرح في نهاية العام الماضي، أغنية باسم “مش مرتاحة”، من كلماته وألحانه، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ وماسترنغ داني خوري، وحققت أكثر من مليوني مشاهدة عبر “يوتيوب”.