الأمير وليم يُطمئن إلى صحّة جدّه فيليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قال الأمير وليم، حفيد الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا، اليوم الاثنين إنّ جده الذي يبلغ من العمر 99 عاماً “بخير” بعدما قضى ليلة سادسة في المستشفى.

ودخل الأمير فيليب دوق إدنبره المستشفى يوم الثلثاء الماضي على سبيل الاحتراز، بعدما شعر بإعياء من مرض لا علاقة له بكوفيد-19.

وقال الأمير وليم خلال زيارة لمركز تطعيم في شرق إنكلترا: “نعم، هو بخير، هم يلاحظونه”.

وقال قصر بكنغهام إن الدوق دخل مستشفى الملك إدوارد السابع في وسط لندن بعد أن شعر بالإعياء لفترة وجيزة وبقي فيه تحت الملاحظة‭‭‭ ‬‬‬خلال العطلة الأسبوعية.

وكان مصدر ملكيّ صرّح بأنّ الأطباء يلزمون جانب الحذر البالغ خلال متابعة حالته وأن الدوق في حالة معنوية مرتفعة.

وقضى الأمير فيليب الذي تخلى عن واجباته الرسمية في عام 2017 أربع ليال في المستشفى نفسه، في نهاية عام 2019، بينما كان يعالج من حالة مرضية سابقة.