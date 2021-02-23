ملكة بريطانيا تظهر على التلفزيون في اليوم نفسه مع مقابلة هاري وميغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ستظهر الملكة إليزابيث وعدد من كبار الشخصيات الملكية الأخرى في بريطانيا في برنامج تلفزيوني لبحث أهمية الكومنولث في اليوم نفسه لعرض لقاء تجريه المذيعة الشهيرة أوبرا وبنفري مع الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميغان.

وعلى مدى 50 عاماً، ظلت الأسرة المالكة البريطانية تحتفل بقداس الكومنولث السنوي في كنيسة وستمنستر في شهر آذار، لكنّ القداس ألغي هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الكنيسة إن الملكة (94 عاماً)، التي تقود الاتحاد الذي يضم 54 دولة، ستوجّه بدلاً من ذلك رسالة تلفزيونية في إطار برنامج بعنوان “احتفال بيوم الكومنولث” سيذيعه تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية يوم السابع من آذار.

وستكون هناك مداخلات كذلك لوريث العرش الأمير تشارلز والأمير وليم، الذي يليه في ترتيب ولاية العرش، وزوجته كيت.

وهذا يعني أنّ البرنامج سيذاع قبل ساعات من المقابلة المرتقبة مع الأمير هاري وزوجته ميغان، وهي المقابلة الأولى المتعمقة التي يجريانها منذ سفرهما إلى الولايات المتحدة. وتبث قناة “سي. بي. إس.” المقابلة.

تأتي مقابلة وينفري مع الأمير وزوجته، بعدما تصدّرت أخبارهما عناوين الصحف العالمية بإعلانهما أنهما ينتظران مولودهما الثاني، وأنباء تخليهما عن المسؤوليات الملكية إلى الأبد.

وحضر هاري وميغان قداس الكومنولث العام الماضي. وكانت تلك آخر مهمة ملكية رسمية لهما قبل انتقالهما إلى لوس أنجلس وابتعادهما عن الواجبات الرسمية، وهو القرار الذي صدم العائلة المالكة.