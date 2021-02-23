شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدى تكشف لـ"صاحبة السعادة" عن موسم جديد لبرنامج "وجهة مظر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة علا رشدى، خلال لقائها فى برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، أنها تحضر لجزء ثان من برنامجها "وجهة مظر"، وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهم ومعاناتهم كأمهات التي لا تختلف عما تعانيه كل الأمهات بشكل عام، وأنه حالياً في مرحلة المونتاج، ويشارك خلال برنامجها عدد من النجمات الأمهات لكى يحكون فيه تفاصيل يومهن مع أبنائهم.

وكان أحمد داوود، قد كشف عن بداية زواجه من علا رشدى والخلافات المادية التى واجهها فى بداية زواجه، وتأقلمه مع أسرته فى البداية بعد ولادة ابنه الأول، وحاول أن يكون شخصا هادئا وغير متعصب، وأن يكون أبا مثاليا، وقال: تزوجت فى منزل والد علا 6 سنوات، ووالد علا وقف بجانبى ولن أنساه أبدا.

وعن أول لقاء جمع بين الزوجين قالت علا رشدى: كان فى مركز الإبداع، فى عرض رقص "عنبر واحد" ورقصت صالصا مع أحمد، وكان وسيما وقتها وما زال، وأن الذى لفت انتباهى له هو رائحته.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على قناة dmc يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.