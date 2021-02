شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات حادة لـ HFPA بسبب التمييز ضد أصحاب البشرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه رابطة هوليود للصحافة الأجنبية HFPA انتقادات حادة وذلك قبل حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب بأيام قليلة الذي تنظمه الرابطة، حيث أفردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تقريرا مطولا تناولت فيه الجانب المظلم وراء الرابطة حيث ذكرت الصحيفة عددا من المخصصات المالية لأعضاء الرابطة أثارت الكثير من اللغط، ونقل موقع فارايتي تفاصيل التقرير.

وذكر موقع فارايتى أن HFPA خصصت ميزانية قدرها 2.15 مليون دولار في سنتها المالية الحالية (التي تنتهي في يونيو 2021) لدفع رواتب الأعضاء لأسباب مختلفة.

وأشار الموقع إلى أن أكثر من عشرين عضوًا حصلوا على 3465 دولارًا أمريكيًا لمشاهدة الأفلام الأجنبية في يناير ، بينما يتقاضى أعضاء لجنة السفر 2310 دولارات شهريًا ، فيما يتكسب أعضاء لجنة الأرشيف 2200 دولار شهريًا وهي أرقام مبالغ فيها.

وسلطت لوس أنجلوس تايمز L.A. Times الضوء على عدم وجود أعضاء من أصحاب البشرة السمراء، حيث ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن المجموعة المكونة من 87 عضوًا قد حددت عضويتها لسنوات عديدة ولا تضم أعضاء من أصحاب البشرة السمراء وهو أمر لا يخدم التنوع.

وكشف القائمون على جائزة جولدن جلوب فى دورتها الـ 78، القائمة الكاملة للترشيحات النهاية، التى شهدت تنافسا شديدا بين عملاقى البث نتفلكس وأمازون اللذين سيطرا على القائمة النهائية فى مجالى التليفزيون والأفلام.

ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و "The Father" و "One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".