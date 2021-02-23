شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود: اتجوزت علا رشدي في بيت حمايا وقعدت فيها 6 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد داوود، أن أهل علا رشدى وأهله كانوا مختلفين، فشعر بالإحباط، ووصل لحل وسط أن يترك الموضوع، وجمع والد علا رشدى زوجته ووالده، وتعرفا على بعضهما والمشاكل تم حلها، وقال: "عزمونا على الغدا عندهم فى البيت، كنت أنا وأهلى وكنت متوقع أن يكون خناقة بين والدى ووالد علا ولكن الحمد تمت قراءة الفاتحة".

وأضاف أحمد داوود، خلال لقائه فى برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس المذاع على قناة DMC، أن فكرة أن يتزوج مبكرا ويفتح بيت ويكون شخص مسئولا كان صعبا جدا بالنسبة له، ولكن النية الطيبة الحمد لله الموضوع تم بسلاسة، فحبنا كان طيب دون أى أغراض معينة، ونجاح أى زواج أن يكون الحب غير مشروط، والحمد لله ربنا كرمنا.

وقالت علا رشدى، واجهت صعوبات مادية وكأى زوج وزوجة يتأقلمان على بعضهما، وفكرة شهر العسل غير صحيحة رغم أننا كنا بنحب بعض، ولكن التفاهم بين البنى آدمين صعب جدا، وحتى الآن أكتشف أشياء جديدة فى أحمد، وحملت مبكرا فشعرت بالقلق والخوف والمسئولية.

أما أحمد داوود فقال إنه حاول أن يتأقلم مع أسرته فى البداية بعد ولادة ابنه الأول، وحاول أن يكون شخص هادئا وغير متعصب، وأن يكون أبا مثاليا، وتزوجت فى منزل والد علا 6 سنوات، ووالد علا وقف بجانبى ولن أنساه أبداً.

وتابع داوود، أقمنا حفلي زفاف الحفل؛ الأول مع العائلة والثانى مع أصدقائنا فى العين السخنة على البحر، وبعدها سافرنا شهر عسل فى تايلاند.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويعرض على قناة dmc يومى الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.