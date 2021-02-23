"عايز أعرف أبويا عامل إيه دلوقتي".. انهيار خميس شعبان عبد الرحيم على الهواء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انهار المطرب الشعبي خميس شعبان عبد الرحيم، من البكاء على الهواء خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار".

وطلب خميس من شقيقه المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم الغناء لوالده، حيث قدّم الأخير أغنية تقول كلماتها: "غابت شمس عمري، من يوم ما غبت عني، وأنا ببكي غصب عني، الوحدة عذاب ونار، محدش بيواسيني، وأنا بمسح دمع عيني، إن جيتني هتلاقيني، بتألم ليل نهار.. دايما حاسس وجوده حتى صوته أنا مش ناسيه، وفي كل مكان بروحه بحس روحه معاه فيه، أيوه غايب بس فيّا، حبي ليه بيزيد بقوة، كل لحظة تفوت عليّا، لسه برضو بشوفه هو، كل ما ده وكل حاجة، كل حاجة حاسسها منه، لسه شايفه في كل حاجة، كل حاجة عبارة عنه".

وأثناء غناء عدوية على عزف شقيقه "سيد"؛ دخل شقيقهما "خميس" في نوبة بكاء على الهواء؛ وعلّق: "أنا عايز أعرف أبويا عامل إيه دلوقتي، إحنا عمالين ناكل ونشرب ونضحك ونلبس ونمشي في الشارع، وهو بقى عامل إزاي؟ أنا ساعات ببص للسما وأفضل أقول أبويا في أني حتة بالظبط؟ الله يرحمه".

وغيّب الموت، المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في 3 ديسمبر 2019، عن عمر يناهز 62 عاما، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري بعدما تدهورت صحته فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب ورحل عن عالمنا.