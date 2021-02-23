لورديانا بالأحمر ونرمين الفقي بملابس رياضية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها بملابس رياضية عبر موقع "إنستجرام"، واكتفت بذلك دون تعليق.

حمدي الميرغني

ونشر الفنان حمدي الميرغني صورة له مع الفنان مصطفى بسيط وحرص على تهنئته بعيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا طيب يا بسيط يا ابن الأصول يا جدع، ويارب تبقى سنة حلوة عليك".

شيكو

ونشر شيكو صورة له من إمارة دبي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكشف عن أنها "بعدسة الفنان محمد كيلاني".

إنجي كيوان

بينما الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان نشرت صورة لها بملابس رياضية عبر "إنستجرام"، وحرصت على الترويج لإعلان عطر عمرو دياب والتي تشارك به مع الهضبة.

سهر الصايغ

ونشرت الفنانة سهر الصايغ عبر "إنستجرام" صورة لها من الصحراء، واكتفت بذلك دون تعليق.

سلمى أبو ضيف

الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف نشرت هي الأخرى صورة مقربة لوجهها عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ريا أبي راشد

ونشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد عدة صور له من إطلالتها في المساء من الإمارات عبر "إنستجرام".

لورديانا

وخطفت الراقصة البرازيلية لورديانا الأنظار بصورة لها بالأحمر عبر حسابها على "إنستجرام".

رولا سعد

ونشرت المطربة اللبنانية رولا سعد صورة لها عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "التفاؤل هو أن تثبتّ للحياة أنك تمتلك ألف سبب لتبتسم".

أسما شريف منير

ونشرت المصممة والإعلامية أسما شريف منير، صورة لها بالأسود عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية.