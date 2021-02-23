"نفسي ضيق وبنهج".. تطورات حالة نجلاء بدر بعد إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا بفيروس كورونا.

وكتبت "نجلاء" عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون.. للأسف نفسي ضيق وبنهج".

وأضافت: "الحمد لله على كل شيء .. شكرًا بجد على إهتمامكم، وأنا بقرأ كل الرسايل الحلوة.. ربنا يحفظنا جميعا".

وأعلنت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها على فيسبوك: "أنا كوفيد 19.. ربنا يستر".

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل " لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.