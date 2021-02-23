"وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ".. أول تعليق لهيفاء وهبي بعد حكم حبس مدير أعمالها 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

علّقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على معاقبة محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمالها، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

وكتبت هيفاء عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء.. شكرًا للقضاء المصري العادل.. "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ".. والحمدلله".

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونًا و290 ألف جنيه، إضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي؛ لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه -وفقا لأقوالها- إضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.

كما تسلمت النيابة من المطربة اللبنانية، فلاش ميموري سعتها 16 جيجا، تحتوي على 20 مقطعًا صوتيًا تتضمن تسجيلات لمحادثات تجمعها بـ"وزيري"، خلال مواقف مختلفة، معللة تسجيلها لضمان حقوقها، وإثبات وجود علاقة عمل بينهما، واستلامه مبالغ مالية لشراء وحدات عقارية لصالحها بغرض استثمار أموالها.