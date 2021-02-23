نانسي عجرم: لا زلنا نتعلم كل يوم من الحياة درساً جديداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تغريدة مسائية لمتابعيها. وقالت: “ولا زلنا نتعلم كل يوم من الحياة درساً جديداً رغم أن ثمن بعض الدروس مؤلم جدًا.. تصبحون على خير”.

يذكر أنه أوصت عجرم بناتها الثلاثة، ببعض الأمور، خلال لقاء تلفزيوني أجري معها مؤخرا.

وقالت عجرم في مقابلة تلفزيوني: “دائما هناك أسس بالحياة لا أقبل التخلي عنها، وأوصي بناتي أن يستمتعوا بالأمور الصغيرة، وأن يعطوا قيمة لكل شيء في حياتهن، ويعطوا قيمة للوقت، ويعيشوا عمرهن، ويحترموا الكبير، ويكونوا مهذبين”.

وكانت نانسي عجرم شاركت جمهورها ومتابعيها على موقع “إنستغرام” قبل أسابيع صورا من حفل عيد ميلاد ابنتها الصغرى، ليا، التي أتمت عامها الثاني.