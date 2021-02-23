انضموا إلى صفحة Beirut City على انستغرام لمتابعة برامجنا وتقاريرنا الخاصة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 11:36 مساءً

بعد أن حقق موقع “صوت بيروت إنترناشونال” نجاحا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر بشكل خاص، ها هو الموقع يدخل عالم الإنستغرام عبر صفحة Beirut City لنشر المزيد من المحتوى الضخم الذي يضخه الموقع يوميا والذي يعنى بشتى المواضيع التي تهم المواطن اللبناني بشكل أساسي، من أخبار محلية وعالمية وتقارير سياسية واجتماعية وبث مباشر يغطي جميع الأحداث الساخنة واليومية في كافة المناطق اللبنانية بالإضافة إلى نشرة الأخبار اليومية إلى جانب باقة من البرامج السياسية والاجتماعية والـ talk show وغيرها، يقدمها كوكبة من كبار الإعلاميين على مدار الأسبوع.

وتعتبر منصة انستغرام من أكثر المنصات التي تشهد تفاعلا ضخما حول العالم ما يجعلها من المنصات المتصدرة بالنسبة للمتابعين من كافة الفئات العمرية وذلك لمرونتها في التصفح ومشاهدة مقاطع الفيديو من تقارير وبرامج وغيرها، لهذا السبب ترافقكم صفحة Beirut City على انستغرام لضمان وصول صوت بيروت إلى كل اللبنانيين والعرب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

صفحة Beirut city على انستغرام

https://www.instagram.com/beirutcity/