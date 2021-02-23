من هم الأشخاص الأكثر عرضة للتطرف؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 01:13 صباحاً - قد يكون هناك صفات مشتركة نفسية للتطرف، مع كون أولئك الذين هم أكثر عقائدية وأبطأ في أخذ القرارات أكثر عرضة للتطرف.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

هذا هو استنتاج خبراء من كامبريدج ، الذين استخدموا مجموعة واسعة من الدراسات الاستقصائية النفسية لتحديد الخصائص العقلية المشتركة للمتطرفين.

وشملت هذه الخصائص، ذاكرة ضعيفة ، سلوك متهور ومخاطرة ، ميول البحث عن الإحساس ، والمعالجة اللاواعية البطيئة للمنبهات.

وقال الفريق إن الأشخاص الذين لديهم هذا المزيج من السمات هم أكثر عرضة لتأييد استخدام العنف لدعم أيديولوجياتهم، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو دينية.

يمكن أن تمهد هذه النتائج الطريق نحو طرق جديدة للمساعدة في تحديد ودعم هؤلاء الأفراد الأكثر عرضة للتطرف.

في الواقع ، يمكن لتقرير الفريق والتقييمات المعرفية والشخصية تحسين التنبؤ بالوجهات العالمية الأيديولوجية بمقدار 4 إلى 15 مرة مقارنة بالبيانات الديموغرافية البسيطة.

يقول مؤلف الدراسة وعالم النفس لور زميغرود من جامعة كامبريدج: “أنا مهتم بالدور الذي تلعبه الوظائف المعرفية الخفية في نحت التفكير الأيديولوجي”.

“كثير من الناس سيعرفون أولئك في مجتمعاتهم الذين أصبحوا متطرفين أو تبنوا وجهات نظر سياسية متطرفة بشكل متزايد ، سواء أكانوا من اليسار أم اليمين. نريد أن نعرف لماذا يكون أفراد معينون أكثر عرضة للإصابة.”

“من خلال فحص الإدراك العاطفي” الساخن “إلى جانب الإدراك اللاواعي” البارد ” لمعالجة المعلومات الأساسية ، يمكننا أن نرى قواسم مشتركة أشبه بالتوقيع النفسي لأولئك المعرضين لخطر الانخراط في أيديولوجية بطريقة متطرفة.”

“إنّ الصعوبات الدقيقة في المعالجة العقلية المعقدة قد تدفع الناس دون وعي نحو المذاهب المتطرفة التي توفر تفسيرات أوضح وأكثر تحديداً للعالم.”

وتابع قائلاً أن هذا يجعل هؤلاء الناس عرضة للأشكال السامة من الأيديولوجيات العقائدية والاستبدادية.”

بنيت الدراسة الجديدة على أبحاث سابقة من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا ، حيث أكمل 522 من البالغين الأمريكيين سلسلة من 22 استطلاعات سلوكية مختلفة و 37 مهمة معرفية تهدف إلى تسليط الضوء على أصول ضبط النفس.

نجح الدكتور زميغرود وزملاؤه في استقطاب 334 مشاركاً من دراسة 2016-7 ، وطلبوا منهم إكمال 16 استطلاعاً إضافياً مصمماً لتحديد مواقفهم تجاه الأيديولوجيات، من الوطنية والتدين إلى الاستبداد.

استناداً إلى بيانات من كلتا المجموعتين من الدراسات الاستقصائية ، وجد الفريق أنه بالنسبة لجميع الأيديولوجيات التي فحصوها ، كان هناك ملف تعريف نفسي ثابت لجميع الأشخاص الذين أيدوا ” العمل المتطرف المؤيد للمجموعة، بما في ذلك العنف القائم على الأيديولوجيات.

وقالوا إن العقل المتطرف يأوي مزيجاً من التوقيعات النفسية المحافظة والعقائدية ويميل إلى أن يكون حذراً إدراكياً وأبطأ في المعالجة الإدراكية ويعمل بذاكرة أضعف..

كما وجد أن للمتطرفين سمات متهورة ، تدفعهم إلى البحث عن تجارب محفوفة بالمخاطر وتحركها الأحاسيس.

وقال الدكتور زميغرود: “يبدو أن هناك أوجه تشابه خفية في أذهان أولئك الأكثر استعداداً لاتخاذ تدابير متطرفة لدعم عقائدهم الأيديولوجية”.

إنّ فهم هذا يمكن أن يساعدنا على دعم هؤلاء الأفراد المعرضين للتطرف وتعزيز الفهم الاجتماعي عبر الانقسامات الإيديولوجية.”

وكشفت الدراسة عن التوقيعات النفسية التي يبدو أنها تدعم كل من التحفظ السياسي والدوغماتية.

وقال الفريق أن التحفظ مرتبط بما يسمونه “الحذر المعرفي” ، وذلك من خلال عملية صنع القرار اللاواعي الأبطأ ولكن الأكثر دقة مقارنة بالنهج الأسرع ولكن الأقل دقة الذي يتم اتباعه من قبل الأشخاص ذوي التفكير الليبرالي.

جنباً إلى جنب مع القومية ، تم ربط التحفظ بسمات أخرى ، بما في ذلك زيادة التوجه نحو الهدف والاندفاع وانخفاض المخاطرة الاجتماعية.

تم العثور على كلتا المجموعتين أيضاً لأداء ما أسماه الباحثون ” الخصم الزمني”، حيث يعتقد أن المكافآت تفقد قيمتها إذا تمّ التأخر في الحصول عليها..

تم العثور على معتقدات دينية قوية متجذرة في سمات إدراكية مماثلة مثل التحفظ ، ولكن مع مستويات أعلى من إدراك المخاطر والاتفاق.

وفي الوقت نفسه ، يبدو أن وجهات النظر العالمية من العقائدية متجذرة في مزيج من المعالجة البطيئة للمنبهات مع الاندفاع المتزايد ، و مخاطرة اجتماعية أقل وانخفاض في نسبة التوافق.