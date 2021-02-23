سارة التونسي بدلاً من هيفاء وهبي في "حرب أهلية”

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: وقع الاختيار على الممثلة سارة التونسي لتشارك في بطولة مسلسل “حرب أهلية” الى جانب الممثلة المصرية يسرا.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي مرشحة لبطولة المسلسل المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2021 ولكنها إعتذرت على المشاركة في العمل لأسباب خاصة.

وقال منتج المسلسل جمال العدل، إنّ تعذر مشاركة وهبي جاء بسبب صعوبة ظروف السفر، لوجودها في أميركا لغاية الآن. لذلك وقع الاختيار على سارة التونسي.

وفنّد العدل كل الأقاويل التي زعمت أن هيفاء انسحبت من المسلسل بسبب الأجر، مبينًا بأنه اتفق معها على الأمور المالية قبل سفرها إلى أميركا، وتجدد أزمة فيروس كورونا التي أجبرتها على البقاء هناك.

وأكد العدل في تصريحات صحفية أن الفنانة اللبنانية تكن ليسرا إحتراماً وحباً كبيرين، وقال بأنها تشير اليها بـ “الست يسرا” عندما تتحدث عنها، نافياً ما تم تداوله إعلامياً بأن سبب إنسحاب وهبي من العمل كان إصرارها على كتابة اسمها في لوحة واحدة مع الفنانة يسرا في شارة العمل.