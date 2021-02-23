ميلا كونيس بطلة لفيلم "Luckiest Girl Alive" على Netflix

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"الخليج 365" من بيروت: وقع الإختيار على الممثلة الشابة "ميلا كونيس" لبطولة فيلم نتفليكس القادم “Luckiest Girl Alive,” المقتبس عن رواية الإثارة الأكثر مبيعاً لعام 2015 بحسب نيويورك تايمز للكاتبة جيسيكا نول.

تقوم كونيس بدور Ani FaNell في الفيلم القادم ، وهي محررة مجلة في نيويورك تنقلب "حياتها المصممة بدقة" رأساً على عقب، عندما يجبرها فيلم وثائقي عن الجريمة على إعادة إحياء الحقائق المروعة لقصة مدمرة عاشتها في سنوات مراهقتها.

حقق الكتاب منذ صدوره الى الآن أكثر من مليون نسخة وترجم إلى 38 لغة مختلفة. وتعمل Knoll على تكييف السيناريو وستكون بمثابة منتج تنفيذي في الفيلم الذي يخرجه مايك باركر.