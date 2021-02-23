بيلا ثورن تتحدث عن صعوبة التحرر من صورة نجمة ديزني

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"الخليج 365" من بيروت: في سن الرابعة عشرة ، جمعت بيلا ثورن شهرة وثروة ، لا سيما لدورها الرائع في مسلسل "Shake It Up" على قناة ديزني، بعد سنوات قضتها في عرض الأزياء طوال طفولتها.

اليوم ، هناك القليل الذي لم تنجزه النجمةالبالغة من العمر 23 عامًا في هذه الصناعة. إنها ممثلة سينمائية ومغنية وكاتبة أغاني ومخرجة.

أصدرت ثورن يوم الجمعة أغنية جديدة بعنوان "Shake It" ، وتعد بأغنيتين فرديتين جديدتين وفيديوهات موسيقية على الطريق.

شددت ثورن هذا الأسبوع في مقابلة مع قناة فوكس نيوز على أنها "محظوظة بما يكفي" للعمل في المنزل وسط جائحة فيروس كورونا. بعد سنوات من اختيارها وحثها لتلائم قالبًا وشخصية معينة - بدءًا من بدايتها في ديزني منذ أكثر من عقد - وتعتقد ثورن أنها وصلت إلى مرحلة في حياتها تؤهلها للسيطرة على زمام الأمور.

تقول ثورن عن تجربتها للعمل مع الشركة الشهيرة: "هناك بالتأكيد الكثير من الضغوط عند العمل مع ديزني لتكوني مثالية للغاية وأعتقد أن هذا هو المكان الذي تخطيء فيه ديزني إلى حد ما لأنهم يجعلون أطفالهم يبدون مثاليين".

تقول ثورن إن الصورة فائفة المثالية التي يُتوقع أن يتمسك بها النجوم الشباب غير واقعية ، وهي شيء لا يمكن أن تفهمه به أبدًا.

وأضافت: "هذه الصورة صعبة للغاية. لم أكن كذلك من قبل". "أحب دائمًا أن أفعل ما لا يفعله أي شخص آخر."

وتوضح: "الأطفال الصغار الذين يكبرون لا يحتاجون إلى رؤية أشخاص مثاليين. يحتاج الأطفال إلى رؤية الحقيقة. إنهم بحاجة إلى رؤية التنوع، ويحتاجون إلى رؤية الأشياء المثيرة للاهتمام".

في السنوات الأخيرة ، تحدثت ثورن بصراحة عن حياتها الشخصية. في عام 2018 ، تحدثت بشجاعة عن تعرضها للاعتداء الجنسي والجسدي عندما كانت طفلة حتى سن 14 عامًا. في عام 2019 ، عندما كانت تبلغ من العمر 21 عامًا ، أعلنت أنها pansexual أي أنها تختار شركائها حسب الشخصية بغض النظر عن جنس الشخص أو هويته الجنسية.

قالت ثورن إن التحرر من صورة نجمة ديزني ومشاركة أسرارها الأكثر إيلامًا أدى إلى علاقة أعمق مع معجبيها أكثر من أي عمل لها على الشاشة.