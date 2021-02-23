شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قبلاوى: مهرجان مالمو نافذة السويد الوحيدة للتعرف على الثقافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية علي الانتهاء من التحضيرات النهائية للدورة الـ 11 من المهرجان، والتي تنطلق في في 6 أبريل المقبل، ومن جانبه قال المخرج محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو للسينما العربية لـ الخليج 365 إن المهرجان استفاد بشكل كبير من إقامة الدورة الماضية الدورة العاشرة بشكل هجين ما بين العروض الحقيقية والأونلاين، بسبب فيروس كورونا، موضحا أن المهرجان قدم عروض وفعاليات أونلاين بالإضافة إلي إقامة عروض أفلام وورش داخل مالمو مع مراعاة التباعد الإجتماعي.

وأضاف المخرج محمد قبلاوي أن المهرجان نقطة تلاقي بين صانعي الأفلام والجمهور العربي والغير عربي الذي يعيش في مالمو والسويد بشكل عام، موضحا أن إدارة المهرجان مصرة علي تقديم الدورة الجديدة بشكلها الهجين والتي تم تغير موعدها لتكون في أبريل المقبل وهو امتحان صعب لأن الدورة الماضية أقيمت في أكتوبر الماضي وبذلك تكون الإدارة أقامت دورتين خلال 6 أشهر.

وأشار محمد قبلاوي رئيس مهرجان مالمو إلي أن المهرجان سيقيم عروض علي منصته علي الإنترنت بالإضافة لعروض داخل السينما ليستطيع المهرجان من تحقيق أهدافه وهو لقاء الجمهور، موضحا أن المهرجان نجح في أن يكون له جمهور من العرب المقيمين في السويد ومن أصحاب الأصول العربية ومن الجنسيات المختلفة التي تعيش في السويد، فهو النافذة الوحيدة للسويد للتعرف علي الثقافة العربية.