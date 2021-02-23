شكرا لقرائتكم خبر عن الفراغ وحش.. شاكيرا تكشف عن حالتها بعد انتهاء جلسات التصوير "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكولومبية شاكيرا، عن مقطع فيديو ساخر لها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، تظهر من خلالها وهي تقوم بالكثير من الأشياء في آن واحد، بعد انتهاء جلسة التصوير التي تخضع لها.

وظهرت شاكيرا في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها، وهى تقوم بفعل الكثير من الأشياء في وقت الفراغ، في إشارة منها إلى حالتها بعد الانتهاء من جلسات التصوير التي تخضع لها، والتي تطالبها بالكثير من الأوضاع لالتقاط الصورة المناسبة لذلك.

وكانت قد كشفت شاكيرا صاحبة الـ44 عامًا، عن صور إطلالتها الجديدة من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث تضم صفحتها أكثر من 70.2 مليون شخص، وقد حصدت إطلالة شاكيرا سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قِبَل مرتادى صفحتها.

كما كشفت شاكيرا عن مقطع فيديو قصير ظهرت فيه، وهى تصفيف شعرها بشكل مستقيم، بدلا من تجعيد شعرها، الذى اعتاد على شكله جمهور شاكيرا، وعلقت على الفيديو فكتبت "مفاجأة".





يذكر أن النجمة العالمية شاكيرا التى يعشقها الملايين بدأت مسيرتها الفنية عام 1990 حيث قدمت عددا هائلا من الأغنيات التى حققت نجاحا مذهلا عبر السنين ، ومن أشهر أغنياتها "waka waka" و"hips don't lie" و"whenever, wherever" و"la la la" و"loca"، وغيرها.



