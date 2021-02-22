كارول سماحة تتصدّر يوتيوب.. ومليون شكرًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حصد كليب “شكرًا” للنجمة اللبنانية كارول سماحة مليونه الأول من المشاهدة بعد 4 أيام من إطلاقه، على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية في موقع “يوتيوب”، متصدرًا الترند في عدد من الدول العربية، حيث تناقلته كثر من الإذاعات والمحطات التلفزيونية في لبنان ومصر والخارج فيما غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاهد واللقطات منه.

أغنية “شكراً” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري.

وقصّة العمل مختلفة عن كل الأغنيات العربية المصوّرة التي صدرت من قبل، حيث تجمع من خلالها شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بين كليبين منفصلين، الأوّل كليب كارول نفسه، والثاني للفنان هاني شاكر، من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر.