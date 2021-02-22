القضاء المصري ينصف هيفاء وهبي ويقضي بحبس وزيري 5 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قضت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الاثنين، بمعاقبة محمد وزيري، المدير السابق لأعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بالسجن 5 سنوات بتهمة النصب والاحتيال عليها، بعد اتهام الفنانة اللبنانية وزيري بالنصب، وتبديد أموال تقدر بـ 63 مليون جنيه مصري.

وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يوماً ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.

من جانبها نشرت هيفاء وهبي بيانًا عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” قالت فيه: “أصدرت محكمة جنح زايد في القاهرة منذ قليل حكمها النافذ بحبس المتهم محمد وزيري 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والإستيلاء مع التعويض المدني وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة والتحفّظ على أمواله وجميع ممنلكاته”.

وأضافت هيفاء في البيان: “كما تم إحالته لمحكمة الجنايات في قضية أخرى وهي جريمة غسيل الأموال التي ننتظر اصدار حكمها أيضًا وإلى حينه أعرب عن شكري وإمتناني للمستشار ياسر قنطوش المحامي وأيضًا شكر كبير للدكتورة رانية المناوي المحامية وفريق المحاماة التابع لمكتبيهما على المجهود الجبار الذي بذلوه وما زالوا يبذلونه في القضايا القادمة”.

واختتمت هيفاء وهبي البيان قائلةً: “كما أعرب عن تقديري للقضاء المصري الشامخ ونؤكد على ثقتنا في القضاء العادل. هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها وما النصر إلا من عند الله والحمدلله”.