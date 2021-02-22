عمر الشريف "يطبل" ومارداونا يرقص.. قصة صورة التقت قبل 31 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشرت بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تجمع بين الفنان المصري العالمي الراحل عمر الشريف، وأسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية مارادونا.

وظهر في الصورة عمر الشريف ممسكا بـ"طبلة"، بينما يعزف مارادونا على آلة الأكورديون، وقيل إن الصورة التقطت في إيطاليا عندما كان مارادونا لاعبا محترفا في صفوف نابولي الإيطالي، وعود تاريخها إلى قبل 31 عاما.



والمعروف أن للممثل العالمي الراحل صداقات تجمعه مع نجوم العالم في كل المجالات، وظهر في صور كثيرة مع مشاهير في عالم الفن وكرة القدم ومختلف الألعاب، خاصة لعبة "البريدج"، التي كان يجيدها، وكان سابقاً أحد لاعبي الفريق المصري فيها، وخاض بطولات كثيرة باسم مصر.

ورحل الفنان عمر الشريف في 10 يوليو/تموز 2015 عن عمر ناهز 83عاما إثر أزمة قلبية تعرض لها، بينما رحل مارادونا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عن عمر يناهز 60 عاما.