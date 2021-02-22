بالفيديو.. دموع الراقصة دينا في أول ظهور بعد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تستطع الراقصة دينا منع دموعها، الاثنين، في أول ظهور لها عبر "إنستجرام" بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وعرضت دينا مقطع فيديو لها عبر حسابها على "إنستجرام" أعلنت خلاله عن شفائها من الفيروس بعد ظهور نتيجة مسحتها بأنها "سلبية".

ولم تتمكن دينا من منع دموعها أثناء الفيديو تأثرا من مساندة والدتها لها خلال فترة مرضها، ورفضها مغادرة المنزل وعدم خوفها من الإصابة بالعدوى.

وقالت: "كنت خائفة على أمي لكنها امرأة قوية وأحترم فيها قوتها وأتشابه معها في هذه الصفة، إن فضل أمي على رأسي من فوق ومهما تحدثت لن أوفي دينها".

وطمأنت دينا جمهورها بأنها تتعافى في الوقت الحالي، وطلبت منهم الدعاء لها بالشفاء التام لأن "الخناقة مع الفيروس كانت صعبة وسخيفة جدا"، بحسب تعبيرها، مطالبة الجمهور باتخاذ احتياطاتهم.

وعن معاناتها مع فيروس "كورونا"، قالت دينا إنها لم تكن قادرة على الحديث، وإنها تعلمت جدا من هذه التجربة، وأدركت أن السير في الشارع مساء ورؤية النور نعمة، وكذلك مقابلة أصدقائها وأهلها نعم لم تكن مدركة لها، وشعرت أن والدتها فازت بجائزة أنها قادرة على رؤيتها والتحدث معها.

وتعرض العديد من الفنانين للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الفترة الماضية، من أبرزهم: يسرا، أمير كرارة، ماجد المصري، المخرج خالد يوسف، المخرجة إيناس الدغيدي وجومانة مراد.