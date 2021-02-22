بالفيديو.. عمرو دياب ينشر أول إعلان لعطره الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري عمرو دياب أول صورة له برفقة عطره الجديد، الذي يستعد لحفل إطلاقه في دبي.

ونشر عمرو دياب في البداية عبر حسابه على "إنستقرام" صورة ظهر فيها بظهره فقط في حمام سباحة مع صورة لزجاجة من عطره الجديد.

وبعد قليل نشر صورة أخرى ظهر فيها بأحد حمامات السباحة مرتديا "كاب" ونظارة شمسية في إطلالة صيفية جدا. وبعد ذلك نشر عمرو دياب الفيديو كاملا لأول إعلان عن عطره الجديد، الذي يحمل اسمه، حيث انتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وأنا معاك"، والتي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان.



