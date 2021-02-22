شكرا لقرائتكم خبر عن هل فكرت لانا ديل راى فى ترك عالم الموسيقى بعد وفاة إيمى واينهاوس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية لانا ديل راى أنها فكرت لفترة وجيزة فى ترك عالم صناعة الموسيقى بعد وفاة النجمة العالمية إيمى واينهاوس التى كانت تعد واحدة من إيقونات الموسيقى والغناء بالرغم من صغر سنها، وهو التصريح الذى تصدر عددا من المواقع الفنية الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وأوضحت المغنية الشهيرة أن تلقيها أول إشادة جاء فى نفس اليوم الذى ماتت فيه واينهاوس بتسمم كحول فى يوليو 2011 عن عمر يناهز الـ ( 27 عام )، واستكملت قائلة: "بمجرد أن بدأ خبر وفاة إيمى واينهاوس فى التداول عبر وسائل الاعلام كان الجميع يشاهدون مندهشين ، لكن أنا شخصيا شعرت أننى لم أعد أرغب فى الغناء بعد هذه اللحظة ".



ايمي ولانا

يذكر أن لانا ديل راى التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم تخطط لأطلاق ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل عنوان "Chemtrails over the Country Club" خلال شهر مارس المقبل، وهو يحتوى على 11 أغنية كتبت أغلبها بالتعاون مع جاك أنتونوف.