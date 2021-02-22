شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان تحيى ذكرى ميلاد والدها الراحل بصورة من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كورتني كاردشيان، على الاحتفال بعيد ميلاد والدها الراحل، بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتحيى ذكرى ميلاده التي توافق اليوم، حيث وجهت له رسالة قائلة "عيد ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم، لم لأحلم بأي شيء أفضل منك".

وكانت قد حرصت كيم كاردشيان على الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الراحل، من خلال صورة تجمعها معه بصحبة أفراد عائلتها، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، قالت خلالها: "احتفل بك كل يوم ولكن اليوم أكثر، هناك الكثير لأخبرك به".

وتابعت: "اتصلت برقم هاتفك الخلوى فقط أتساءل عما إذا كان أى شخص سيرد بعد كل هذه السنوات، في الواقع لا أصدق أنني تذكرت ذلك".

واختتت كلامها قائلة: "من فضلك تعال لزيارتى في المنام قريبًا، هل يمكنك أيضًا إرسال علامة على شكل تلك الرموز الطيور التي تحدثنا عنها دائمًا؟! أنا فقط افتقدك كثيرًا جدًا! ".

وكانت قد فاجأت كورتنى كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عام )، متابعيها وجمهورها منذ ايام، بظهورها مرتدية ملابس سوداء ضيقة أبرزت منحنياتها، وذلك خلال خضوعها لجلسات "اليوجا" التى تعشقها وتمارسها بانتظام، وظهر بجانبها مشروبها المفضل .