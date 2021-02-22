شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى يظهر بالأداء التمثيلى في كليب جديد لـ روبى.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم ماجد الكدوانى بالأداء التمثيلى، في كليب جديد بعنوان "أنا واحدة جديدة"، من غناء النجمة روبى، والكليب لصالح مبادرة "أنا أقرأ"، والتي تهدف إلى نشر القراءة بين الجميع، ويظهر أيضا في الكليب الكاتب أحمد مراد، وهو أحد القائمين على المبادرة.

أغنية "أنا واحدة جديدة"، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، منتج منفذ وليد منصور، وإخراج عصام الحسنى.

في سياق مختلف تستعد النجمة روبى لطرح ألبومها الغنائى الجديد "حتة منى"، من إنتاج وليد منصور، حيث طرحت الشركة المنتجة مؤخرا البوستر الدعائى للألبوم.

وينشر ”الخليج 365” أسماء أغانى الألبوم، أبرزهم "حتة تانية" من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفي حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.