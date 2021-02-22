شكرا لقرائتكم خبر عن 71 مليون مشاهدة فى 24 ساعة لتريلر Cruella الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن Deadline، عن عدد المشاهدات التي حققها التريلر الرسمي الأول لفيلم ديزني الجديد Cruella الذى تم عرضه أول أمس عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وحقق التريلر الذى تم طرحه 71 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة عبر جميع المنصات التي تم عرضه عليها وفقًا لتقرير Deadline، ليتخطي أعمال ديزنى السابقة Maleficent: Mistress of Evil الذى حقق 61.7 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، وفيلم Aladdin الذى حقق 60.8 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة.



Cruella

ومن المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم الجديد كريج جيليسبي، كما سيصل العمل إلى دور العرض في 28 مايو من عام 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider ".

وكانت قد كشفت ديزنى عن التريللر الرسمى لفيلم Cruella، والذى يقوم ببطولته الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست في دور غير معروف حتى الآن، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thedisinsider "، كما انضم مؤخرا الممثل الإنجليزى مارك سترونج، إلى فريق عمل الفيلم، الذى يتم إنتاجه حاليا.