شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حامد يعلن عن تخليد أعمال والده العبقرى وحيد حامد من خلال موقع رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المُخرج مروان حامد، عن إطلاق موقع رسمي لوالده الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، وذلك لتوثيق تاريخه الحافل في صناعة السينما والتليفزيون، حيث كتب حامد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: يسعدنا الإعلان على إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الكبير وحيد حامد، لتوثيق تاريخه الحافل في صناعة السينما والتليفزيون، ويقدم الموقع محتوى رسمي لتاريخ الكاتب الراحل.

ويضم الموقع سجلاً بكل الأعمال التي قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة في الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التي أجريت معه.



مروان حامد

ورحلّ العبقرى وحيد حامد عن عالمنا يوم 2 يناير الماضي، بعد أزمة صحية آلمت به دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، حتى توفى بعد أيام عن عمر ناهز 77 عامًا.

يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ وحيد حامد مسيرته بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.