شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "آل هارون" تضم الفنانة مريم البحراوى للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن في ضم النجوم والفنانين لأسرة فيلمه الجديد "آل هارون"، حيث انضم الفنانة مريم البحراوي، إلى أسرة الفيلم.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفنانة مريم البحراوي، قد أنهت التعاقدات الرسمية مع المنتج حسني محمود، وأنه في مرحلة التحضير والإعداد لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر ريحانة، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز وهاجر الشارنوبي ومني فاروق وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، للمنتج حسني محمود، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي، وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن.

وفي وقت سابق، احتفلت أسرة فيلم "آل هارون"، بتصوير المشاهد الأولى من أحداث الفيلم، وسط حضور المنتج حسني محمود، الذي حرص على التواجد في لوكيشن التصوير من أول اليوم برفقة أبطال الفيلم.

وجمعت مشاهد اليوم الأول من تصوير "آل هارون" كل من الفنانين، منذر رياحنة، وعبير صبري، ومحمد عز، وأحمد عبد الله، ومحمود وحمدي هيكل، واستمر التصوير من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر بعد منتصف الليل