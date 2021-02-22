شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة: نور الشريف ومحمود عبد العزيز انبهرا بمسرحيتى "آخر أيام سقراط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة خلال ندوة تكريمها باليوم السابع، إن أول مرة غنت فيها كانت فى دار الأوبرا المصرية عام 1990 مع الفنان منصور الرحبانى، وذلك في مسرحية "آخر أيام سقراط".

وأضافت كارول سماحة فى تصريحاتها بالندوة قائلة: "قدمت من خلالها دور كسر الدنيا، ونال إعجاب الجميع، وحينها كان كل من الراحل الفنان الكبير نور الشريف والفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز مبهورين بالعمل، وعدد من الصحفيين أقاموا معايا لقاءات بسبب نجاح المسرحية".

وتابعت فى تصريحاتها خلال ندوتها في الخليج 365: "عندما أقف على خشبة مسرح دار الأوبرا أشعر بالسعادة، لأنه يتميز بطابع خاص لأننى غنيت في عدد كبير من مسارح العالم وأستطيع أن أفرق بين الجيد والرديء، مشيرة إلى أنها أحيت حفلا غنائيا مؤخرًا في عيد الحب على المسرح الكبير، معلقة: "الحمد لله كسر الدنيا، وأوجه الشكر لكل القائمين المختصين بنشاطات دار الأوبرا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها بسبب فيروس كورونا".

وأكدت النجمة اللبنانية كارول سماحة أن هناك علاقة قوية تربطها بالنجمة إلهام شاهين، مشيرة إلى أنها أول ما قررت الاستقرار في مصر جمعتنى علاقة قوية بها، لأنها بعيد عن مشوارها الفني وتاريخها، إنسانة كويسة من غير أي مجاملات، ولم أشاهد أحدًا مثلها، وطوال الوقت تساندنى، وأتمنى أن يجمع بيننا عمل سواء في السينما أو الدراما".

وأضافت كارول: "إلهام جاءتنى خصيصًا إلى لبنان لكى تشاهد فيلمى "بالصدفة" ودايما في ضهرى طول الوقت، كما أننى كنت حريصة على مشاهدة فيلمها "حظر تجول" الذي تم طرحه في مهرجان القاهرة السينمائى الماضى.





وكرم ”الخليج 365” النجمة اللبنانية كارول سماحة عن مشوارها الفني المميز، وإتقانها في اختيار أغنياتها، من حيث الكلمات والألحان، وأفكار تصوير كليباتها المتنوعة والمميزة وسلمها درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، وكان في استقبالها الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأجرت النجمة اللبنانية كارول سماحة لقاء في "تليفزيون الخليج 365" مع الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وكشفت خلال كواليس أغنياتها وكليباتها التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز، وكيفية اختيار أغنياتها من حيث الكلمات والألحان المميزة، كما كشفت عن أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة على الساحة الغنائية.



قسم الفن يحتفى بكارول سماحة فى حضور خالد صلاح



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح رئيس قسم الفن (2)



كارول سماحة فى حوارها لتليفزيون الخليج 365 مع عمرو صحصاح



كارول سماحة فى ندوة الخليج 365