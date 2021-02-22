ترشيح السوبرانو فاطمة سعيد لجائزة BBC Music العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت مجلة BBC الموسيقة، عن ترشيح السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، رسميا لنيل جائزة أفضل صوت لعام 2021، عن ألبومها الجديد "النور".

وعلّقت سعيد، على ترشحها للجائزة عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلةً: "يسعدني ويشرفني الترشح لجائزة صوت 2021 لمجلة BBC Music Magazine إلى جانب فنانين رائعين أحبهم وأتطلع إلى منافستهم.. يمكنكم التصويت لألبومي (النور) حتى 18 مارس".

السوبرانو فاطمة سعيد ولدت في القاهرة عام 1991، وفي سن الرابعة عشرة، تلقت أول درس غناء لها في الاستوديو الصوتي للدكتور نيفين علوبة في دار أوبرا القاهرة.

سرعان ما أدركت عائلتها ومدرسيها موهبتها، وشجعها مدرسيها على مواصلة دراستها في الخارج، وتم قبولها في مدرسة هانز إيسلر للموسيقى في برلين، خلال فترة وجودها هناك، فازت بجائزة منحة التميز للوحدة الرابعة وجائزة ستارت آب ميوزيك لعام 2013 لمدرسة الموسيقى.

وبعد حصولها على شهادة البكالوريوس في الموسيقى من مدرسة هانز إيسلر للموسيقى في عام 2013؛ حصلت على منحة دراسية للدراسة في أكاديمية ديل تياترو آلا سكالا في ميلانو، وأصبحت أول سوبرانو مصرية تغني على هذا المسرح العريق.

وخلال سنوات دراستها وعلى مدار حياتها المهنية، فازت فاطمة سعيد في العديد من مسابقات الأوبرا الدولية، منها مسابقة فيرونيكا دون الدولية للغناء في دبلن، ومسابقة ليلى جينسر الدولية للأوبرا في إسطنبول، الجائزة الكبرى في مسابقة جوليو بيروتي الدولية للأوبرا الأولى باللغة الألمانية، وكذلك حصلت على الجائزة الأولى في المسابقة السنوية للموسيقيين الشباب التي تعقد في ألمانيا، وغيرها.

بالإضافة إلى غنائها على مسرح لاسكالا في ميلانو؛ غنّت فاطمة سعيد على مسارح أشهر ديار الأوبرا وفي المهرجانات العالمية، في نابولي ولبزيج وبرلين والقاهرة ومسقط وبون ومهرجانات في إسبانيا وتورينو وبودروم.

مثلت فاطمة سعيد مصر في يوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، وغنّت إلى جانب خوان دييجو فلوريز، حيث غنّت من أجل حق الأطفال في التعليم والكرامة من خلال الموسيقى.

وفي عام 2016، حصلت فاطمة سعيد على جائزة فخرية من المجلس القومي للمرأة في مصر، وأصبحت أول مغنية للأوبرا تحصل على جائزة الإبداع للدولة عن إنجازها الفني المتميز على المستوى الدولي.