تعرف على سبب حب رجاء الجداوي ليوم 22 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن سبب حب والدتها ليوم 22 فبراير من كل عام.

ونشرت "أميرة" صور تجمع والدتها بوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم 22 فبراير.. يوم مهم جدًا في حياة مامي الله يرحمها وفي البيت كله كان دايمًا في احتفال كبير وورد كتير وبهجة عيد زواج مامي وبابي الله يرحمهم وعيد ميلاد طنط "تحية" الله يرحمها وعيد كتب كتاب عمتي الأقرب لقلب أمي".

وأضافت: "كانت تقول ٢٢ فبراير ده بحبه بحبه بحبه.. غير تعامد الشمس على رمسيس التاني.. أنا بصحى على وجه حسن أحلى نعمة من ربنا.. (الحب حلو) الله يرحمكم".

يذكر أن رجاء الجداوي توفيت يوم 5 يوليه 2020، وأعلنت ابنتها "أميرة" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاة والدتها الفنانة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك عن عمر ناهز الـ 82 عامًا داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية.