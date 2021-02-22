نبيلة عبيد عن دينا: "بعشقها على المستوى الإنساني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة نبيلة عبيد، رسالة إلى الفنانة الإستعراضية دينا، التي كشفت مؤخرا عن تعافيها من فيروس كورونا بعد الإصابة به.

ونشرت "نبيلة" فيديو لدينا عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الست دي أنا بعشقها على المستوى الإنساني في غاية الجدعنة والإحترام والرقي.. بحترمها وبحترم فنها".

وأضافت: "ربنا يكمل شفاكي على خير وسلامة يا حبيبتي ويخليكي لابنك وأهلك وناسك، ويحمي كل الناس ويزيح عننا الغمة والجائحة ويحمينا.. بحبك يا دينا".

جاء ذلك ردا منها على كلام الراقصة دينا، الذي وجهته لها، حيث قالت: "نبيلة عبيد عندها قلب كبير.. الحقيقة أنا نفسي مكنتش متصورة الدعم الجامدة اللي عملته معايا.. كانت بتسأل عليا في كل لحظة وبتطمن على أكلي وشربي..ست عظيمة وقلبها كبير وبشكرها من كل قلبي وأتمنى ليها الصحة والسعادة والتوفيق من عند ربنا لأنها تستاهل أكتر من كدة كمان".

وشاركت الفنانة نبيلة عبيد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.