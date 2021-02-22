المايوه والتاتو وإنجي كيوان.. 6 ملاحظات على إعلان عطر عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طرح النجم عمرو دياب، مساء اليوم الاثنين، إعلان العطر الجديد الذي يحمل اسمه "Amr Diab Eau de Parfum 34".

ونشر دياب الإعلان عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، على أنغام أغنية "وأنا معاك" والتي طرحها ضمن ألبومه الأخير "يا أنا يا لأ"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

"الخليج 365" يرصد عدة ملاحظات على إعلان عطر عمرو دياب:

- يظهر عمرو دياب في الإعلان رفقة الإعلامية وعارضة الأزياء إنجي كيوان وأخريات، وهو من إخراج طارق العريان.

- الإعلان تم تصويره في دبي، وهذه ليست المرة الأولى التي يصور فيها الهضبة بالإمارات؛ وقبل 5 سنوات صوّر عمرو دياب كليب أغنية "جماله" والتي جاءت ضمن ألبومه "شفت الأيام"؛ في جزيرة النخلة بإمارة دبي، برفقة موديل إيطالية تُدعى آنا مويا كلازادو.

- فكرة اختيار عمرو دياب لوجه نسائي يشاركه الإعلان هي معتادة لجمهوره، وكثيرة هي كليبات الهضبة التي تظهر فيها موديل إلى جواره، ولكن اقتران اسم الميجا ستار بـ إنجي كيوان خلال الفترة الماضية، أثار جدلا واسعا بعد تداول صور لافتة لهما معا في ظل الحديث عن انتهاء علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

- المفارقة أن الصور التي تم تداولها بكثرة للهضبة مع إنجي كيوان من كواليس تصوير الإعلان، ومن بينها التي ظهر فيها وهو يحملها على ظهره مثلما فعل في كليبه الأخير "أماكن السهر" مع دينا الشربيني؛ غير موجودة بنسخة الإعلان المطروحة وتم استبعاد المشاهد التي تتضمنها.

- الإعلان يتضمن أيضا لقطات تجمع ما بين عمرو دياب وإنجي كيوان على الشاطئ تشبه إلى حد كبير اللقطات التي جمعت بينه ودينا الشربيني في الساحل الشمالي ضمن كليبه الأخير الذي أخرجه أحمد النجار.

- من أبرز لقطات الإعلان كذلك؛ تواجد عمرو دياب داخل حمام السباحة ومعه إحدى العارضات والتي ظهرت بـ"المايوه"، مع الحرص على كشف "التاتو" المرسوم خلف عنقه، ومدون عليه تاريخ 1934، وهو تاريخ ميلاد والديه، ويحيطه غصن الزيتون باعتباره رمزا للسلام، وقام الفنان محمد عبدالستار برسمه للهضبة منذ 3 سنوات.

وطرح الهضبة عمرو دياب بنهاية 2020، ألبوم "يا أنا يا لأ" الثاني له في العام الماضي، حيث طرح ألبوم "سهران" في الأسواق مطلع مارس الماضي، من إنتاج شركة الهضبة "ناي".