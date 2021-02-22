شاهد.. صورة نادرة تجمع شويكار بزوجها الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع النجمة الراحلة شويكار، بزوجها الأول نافع صادق الجواهرجي.

"نافع" هو والد "منة الله" ابنة الفنانة شويكار الوحيدة، وتوفي بعد زواجهما بفترة قصيرة لتصبح أرملة وعمرها 18 عاما.

وبعد رحيل زوجها بعد سنوات، تزوجت شويكار من النجم الكبير فؤاد المهندس، لم يثمر عن أبناء، وتعتبر هذه الزيجة من أطول وأشهر الزيجات في الوسط الفني، إذ كون "المهندس" وشويكار ثنائيا فنيا لا ينسى، فقدما عددا من الأعمال أبرزها "مطاردة غرامية"، "إنت اللي قتلت بابايا"، "شنبو في المصيدة"، "أرض النفاق"، وغيرها.

ورحلت النجمة شويكار عن عالمنا في 14 أغسطس 2020، عن عمر يناهز 81 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة.

