دينا الشربيني شخصية محيرة في “قصر النيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المؤلف المصري محمد سليمان عبدالمالك عن أن مسلسل “قصر النيل” الذي تجسد بطولته النجمة دينا الشربيني تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي في فترة الستينات.

وقال محمد سليمان في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية إن مسلسل “قصر النيل” هو نوع جديد من الدراما ويعكس صراعات عائلية وأحداثاً غامضة، حيث سيفاجأ المشاهدون بتصاعد الأحداث خلال العمل.

وحول تجسيد دينا الشربيني بطولة هذا العمل، قال المؤلف إن علاقة صداقة تجمعهما منذ عملهما معاً في مسلسل “مليكة” الذي عرض عام 2018.

وأشار إلى أن الشخصية التي تؤديها دينا الشربيني في “قصر النيل” ستكون محيرة جداً كونها متقلبة من الحلقة الأولى حتى نهاية العمل، وقال: “شخصية دينا ستكون محيرة جداً فيها تقلبات وتموجات كثيرة لدرجة أني أرى أنها ستحير الجمهور في مشاعره تجاهها، أنا منتظر رد فعل الناس على هذه الشخصية”.

يشار إلى أن “قصر النيل” يضم مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم: صلاح عبدالله وصبري فواز وأحمد مجدي وعمر السعيد ومريم الخشت وريهام عبد الغفور.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل “قصر النيل” في الماراثون الرمضاني الدرامي 2021، وهو من إخراج خالد مرعي وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.