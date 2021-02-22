ديانا حداد تفاجئ الجمهور بقصة شعر جريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطلت النجمة ديانا حداد على جمهورها بإطلالة مفاجئة إذ أجرت تغييراً جذرياً في شكلها.

واعتمدت حداد قصة شعر جريئة جداً، متخلية عن شعرها الطويل معتمدة قصة قصيرة جداً صدمت جمهورها الذي أشاد بجرأتها على فعل ذلك.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة لها عبر حسابها في انستغرام وعلقت قائلة: “كوني قوية ..لأجلك أنتِ، واجهي مصاعب الحياة بمفردك، كوني أجمل مما يظنون كوني كما تحبين دائماً، كوني صعبة الكسر، كوني رائعة مختلفة كوني دائماً أنتِ”.

وكانت ديانا قد خضعت لعملية جراحية في معدتها، حيث نشر حساب الفنانة الرسمي في (انستغرام) صورة لها من سرير المستشفى مطمئناً جمهورها على صحتها، نشرتها شقيقة الفنانة التي كتبت: “أختي ديانا حداد عملت عملية صغيرة بالمعدة، وحبيت أطمن جمهورها بالعالم العربي أنها إن شاء الله رح تكون بخير وعافية”.

وطمأنت ديانا حداد جمهورها على صحتها بعد العملية الجراحية التي أجرتها في معدتها لاستئصال كيس دهني صغير، ووجهت ديانا الشكر لكل المحبين وقالت إنها تعذر من لم يتمكن من التواصل معها خاصة في ظل الظروف الراهنة.