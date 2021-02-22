مي كساب ترتدي برتقالة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشرت النجمة المصرية مي كساب عبر صفحتها في انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي زي برتقالة وعلقت قائلة: “برتقالة بالجزر من مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش”.

وأشاد الجمهور بالروح المرحة التي تمتلكها النجمة معبرين عن إعجابهم بالمسلسل الذي يعرض حالياً عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

“اللعبة 2 ليفل الوحش” مسلسل مصري من بطولة شيكو وهشام ماجد ورانيا يوسف ومي كساب وميرنا جميل، ومن تأليف ورشة كتابة تضم إبراهيم صابر وأحمد سعد ومحمد صلاح خطاب وفادي أبوالسعود ومن إخراج معتز التوني.

وعرض الجزء الأول من المسلسل خلال موسم رمضان الدرامي الماضي.

على جانب آخر، انتهت مي كساب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “ولاد الأصول”، والتي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد علاء الدين، والملحن أحمد البرازيلي على أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة.