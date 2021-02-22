إلهام شاهين تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب 4 سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قررت النجمة المصرية إلهام شاهين، العودة للدراما التلفزيونية، وذلك بعد غياب استمر 4 سنوات، حيث جاء آخر ظهور لها من خلال الجزء السادس من «ليالي الحلمية»، والذي عُرض عام 2016.

ويحمل المسلسل اسم «حكايتها»، وتظهر خلاله إلهام شاهين بقصة تحمل اسم (حتة مني)، وسيكون هذا المسلسل خارج المنافسة الرمضانية، حيث يبدأ العرض يوم 6 مارس المقبل عبر شاشة dmc، ويشاركها القصة الفنانون أحمد وفيق وسارة الشيمي ونهال عنبر، وهو من إخراج حسام علي وتأليف الكاتبة شهيرة سلام.

وتظهر إلهام شاهين، بعد هذا الغياب، كونها وجدت ما كانت تبحث عنه لاتخاذ قرار العودة، لا سيما أنها قررت أن تشارك في أعمال تُبرز قضايا المرأة في المجتمعين المصري والعربي.

وتُقدم إلهام شاهين شخصية سيدة تُدعى (حياة) ضمن أحداث المسلسل، في قصة تدعم المرأة المصرية وتكشف عن المشاكل التي تواجهها في المجتمع.

والشخصية التي تقدمها النجمة المصرية لامرأة فوق سن الأربعين، وتكشف من خلال الدور عن معاناة المرأة في هذه السن من جميع الطبقات المختلفة.

وكانت إلهام شاهين قد نشرت صورة جمعتها بمنتجة العمل مها سليم، عبر حسابها في (انستغرام) وكتبت معلقةً: «صديقتي الجميلة الجدعة المنتجة مها سليم.. فعلاً أشيك وأرقى وأكرم إنتاج.. أما طيبتك وحنيتك مع كل العاملين كبير وصغير مالهاش مثيل.. واهتمامك بكل تفاصيل العمل».

وأضافت: «قراءتك الواعية للموضوع بكل تفاصيله.. هذه مواصفات المنتج الفنان الفاهم الواعى اللي عنده هدف ورسالة.. احترامي وحبى وتقديري لعقلك وإحساسك الفني واختياراتك.. يارب بالتوفيق والنجاح يا أجمل منتجة».

وتستعين إلهام شاهين في هذا المسلسل بشقيقتها إيناس شاهين، حيث يتمثل دورها في كونها الاستايليست الخاصة بها، ونشرت الفنانة المصرية صورة جمعتهما عبر حسابها في “انستغرام” وعلقت: “شكراً لأحلى ستايليست إيناس شاهين.. مجهودك واضح وشكلي مختلف”.