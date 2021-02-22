درة تلفت الأنظار بارتدائها الحجاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو للنجمة التونسية درة زروق تظهر فيها وهي ترتدي الحجاب.

وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير بوستر مسلسل “بين السماء والأرض” المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وأثارت إطلالة درة بالحجاب ضجة بين رواد التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن شوقهم لمتابعة أحداث العمل.

وتؤدي درة دور البطولة في العمل، الذي يتألف من 15 حلقة فقط، إلى جانب الممثل هاني سلامة.

المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب نجيب محفوظ، من سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث المسلسل في مكان واحد “المصعد” الذي يعلق داخله مجموعة من الأشخاص لكل منهم حكاية وقصة ومشكلة مختلفة.

“بين السماء والأرض” من بطولة هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي وسوسن بدر ونجلاء بدر ومصطفى درويش وغيرهم من النجوم.

وسبق أن تم تقديم الرواية نفسها في عام 1959، من خلال فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته هند رستم ومحمود المليجي وعبد المنعم إبراهيم وغيرهم.