أمل بوشوشة تروي قصة حبها وتكشف موقف ابنتها من التمثيل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة عن سبب مشكلتها التي وقعت مؤخراً مع ابنتها الوحيدة التي تبلغ من العمر حالياً ثلاثة أعوام ونصف العام، موضحة أنها أصبحت تفهم ما يدور حولها وتحتاج إلى تبرير كل شيء، ومنه سبب غياب والدتها أحياناً عن المنزل لفترات طويلة.

وأضافت أمل المقيمة في لبنان، في مقابلة تلفزيونية عبر قناة (أم بي سي)، أنها تحاول أن تبرر لها سبب غيابها، وتوضح لها طبيعة عملها كفنانة حتى تتركها تغادر المنزل، لافتة إلى أن ابنتها تقف مرات أمام الباب وتحاول منعها من المغادرة حتى لا تغيب عنها. وأشارت إلى أنها مؤخراً أصبحت تتفادى العمل خارج لبنان، حتى لا تبعد عن ابنتها خاصة أن صغيرتها ترفض التحدث معها عند عودتها للمنزل في حال سافرت لفترة طويلة.

وأوضحت أمل أنها شعرت بالانجذاب لزوجها منذ لقائهما الأول، مشيرة إلى أنه لم يكن يعرفها مطلقاً لأنه يعيش خارج لبنان معظم الوقت، ولا يشاهد الأعمال الدرامية من الأساس، وهذا الأمر لم يزعجها، بل على العكس زاد من إعجابها به. ولفتت إلى أنها عندما قابلته للمرة الثانية قالت إنه سيكون شريك حياتها رغم خجله ورفضه الإفصاح عن مشاعره على عكسها التي بادرت بالكشف عن حبها له.

وكانت الفنانة أمل بوشوشة قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة عام 2015 في حفل ضخم ببيروت ورزقت منه بابنتها ليا عام 2017.