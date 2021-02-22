7 من أقوى الأفلام العالمية على منصة نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقدم منصة البث الإلكتروني نتفليكس عروضًا متنوعة تتجاوز أفلام هوليوود التجارية الشهيرة.

ورغم أن أفلام هوليوود هي من تحتل قائمة الأكثر شعبية على نتفليكس، لكن المنصة تكفل خيارات أكثر تنوعًا واختلافًا لعشاق السينما، خاصةً الأفلام العالمية.

موقع "ماشابل" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي، أبرز الأفلام العالمية التي يمكن مشاهدتها على نتفليكس.



1- Atlantics





فيلم "أتلانتيكس"، بطولة مامي ساني وباباكار سيلا، ويدور حول مجموعة شباب يغادرون السنغال على متن قارب بعد أن رفض المقاول الذين يعملون لحسابه منحهم أجورهم. فاز الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي لعام 2019



2- Burning





فيلم "برنينج" الكوري، بطولة ستيفن يون وجيون جونج سيو، ويتناول حول قصة حب يتجمع بين كاتب يحاول إعادة علاقته بزميلة دراسته القديمة.

3- First They Killed My Father





فيلم "قتلوا أبي أولًا"، بطولة لونج يونج، وتدور أحداثه عام 1975 في كمبوديا، حول جرائم الحرب التي شهدتها الدولة من وجهة نظر طفلة في الخامسة.



4- His House





فيلم "منزله"، بطولة سوب ديرسو ويونومي موساكو، ويتناول رحلة اللاجئين بول وريل من جنوب السودان وصولًا إلى بريطانيا؛ ليتم الإلقاء بهم في متاهات الرأسمالية والعنصرية التي لا ترحم.



5- Hunt for the Wilder people





فيلم "مطاردة المتوحشين"، بطولة تايكا وايتيتي وجوليان دينيسون، ويتناول مطاردة صبي صغير في غابات نيوزيلندا من قبل خدمة رعاية الأطفال.



6- Ip Man





فيلم "ييب مان" الصيني، بطولة دوني ين وليين هانج، ويدور حول معلم الفنون القتالية الشهير ييب مان، الذي خرج من تحت يديه كبار المقاتلين، أشهرهم بروس لي.

7- Pan's Labyrinth

فيلم "متاهة بان" الإسباني، بطولة دوج جونز وإيفانا باكيرو، ويتناول قصة الصبية أوفيليا التي تختفي في عالم خيالي للهرب من واقعها الدموي الأليم.