شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز يعود لـ مصطفى قمر بعد غياب 20 عاما فى "فارس بلا جواز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان طارق عبد العزيز تصوير أحداث دوره بمسلسل "فارس بلا جواز"، من بطولة مصطفى قمر، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، ويجسد عبد العزيز ضمن أحداث العمل أحد الأدوار المحورية بالمسلسل.

وبهذا المسلسل يعود الفنان طارق عبد العزيز للعمل مع الفنان مصطفى قمر بعد غياب 20 عامًا، حيث سبق وشاركه بطولة فيلم "أصحاب ولا بيزنس" عام 2001، وقدم من خلاله دور الصديق المقرب لمصطفى قمر، التي تجمعه به علاقة من نوع خاص.

مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.

ويسجل "فارس بلا جواز" التعاون الثالث الذى يجمع مى سليم ومصطفى قمر، بعدما قدما سوياً ثلاثية من ثلاثيات مسلسل "مدرسة الحب" الذى تم تصويرها في دبى وعرض مؤخرًا، كما التقيا في مسلسل "واكلينها والعة" الذى قامت ببطولته مى سليم وشريف رمزى وظهر مصطفى قمر كضيف شرف في حلقة من حلقاته.